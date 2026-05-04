Ben Amics rechaza la agresión homófoba en Formentera y la conecta con la "incertidumbre" de gobiernos de "ultraderecha"

Archivo - Varias personas sujetan dos banderas del colectivo LGTBIQ+ durante la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ en Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Ben Amics ha condenado la agresión homófoba sufrida por un hombre en Formentera y la ha relacionado con la situación de "incertidumbre" generada por gobiernos de "derecha y ultraderecha, no muy alejadas ideológicamente".

De esta manera ha reaccionado la portavoz de la entidad, Jan Gómez, a preguntas de los medios sobre estos hechos y ha señalado que "no dejan de aparecer nuevas situaciones de lgtbi-fobia", algo que ha ligado a la suspensión de la verbena del Orgullo LGTBIQ+ 2026 en Palma.

El representante ha indicado que ponen a disposición de la víctima los recursos de atención integral, para asesorar psicológica y jurídicamente a esta persona, aunque ha resaltado que no es un hecho "puntual", sino la "amenaza colectiva" a la que se enfrenta este grupo social.

Gómez ha apuntado que hay instituciones que les ponen "en el punto de mira" y ha puesto de ejemplo el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, por criticar murales porque "dos personas del mismo sexo se muestran su afecto" o por "señalar" a profesores LGTBIQ+, "como en los tiempos del franquismo".

"Se va a volver a poner en entredicho que haya profesores LGTBIQ+ en las aulas y esto es una situación democrática anómala, que luego genera estas agresiones", ha sostenido.