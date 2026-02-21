Un hombre que sufrió un ictus agradece a los agentes de la Policía que lo atendieron su rapidez y profesionalidad - POLICÍA NACIONAL

PALMA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre que sufrió un ictus el pasado 29 de enero en Palma ha agradecido a los agentes de la Policía Nacional que lo atendieron su rapidez y profesionalidad.

Según ha informado el cuerpo policial, el hombre visitó este viernes la Jefatura Superior de Baleares y entregó una carta de agradecimiento tanto a los agentes como al personal de emergencias y del hospital que lo atendieron.

El pasado 29 de enero una patrulla del Grupo de Conducciones de la BPSC de la Policía Nacional observó un vehículo estacionado en el arcén en el Camí La Vileta con la puerta abierta y al conductor haciendo aspavientos.

El hombre estaba balbuceando con problemas de movilidad y con una incapacitación en la zona izquierda, por lo que los policías solicitaron una ambulancia urgente.

Uno de los agentes se puso en contacto con los servicios de emergencias y el otro asistió al conductor hasta la llegada de una ambulacia que lo trasladó a un centro hospitalario.

El conductor, que ya está recuperado, se personó este viernes en la Jefatura Superior de Policía, acompañado de su familia, para agradecer la rapidez y profesionalidad de los agentes, así como del equipo de la ambulancia y del personal sanitario que lo atendió.