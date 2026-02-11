Homenajean a los autores de un mapeo pionero de las instalaciones deportivas de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha rendido homenaje a los educadores físicos que, hace ahora 40 años, impulsaron un mapeo pionero de las instalaciones deportivas de la isla.

El primer 'Estudio de los equipamientos y actividades físico-deportivas y recreativas de Mallorca. Propuestas de actuación', ha indicado la institución insular en un comunicado, fue una incitativa clave para el desarrollo y la planificación del deporte en Mallorca.

El conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha recibido este miércoles en audiencia pública a los técnicos que hicieron un mapeo que, a su parecer, "muestra un interés pionero del Consell en la actividad física en la isla desde hace varias generaciones".

Durante el homenaje se ha destacado la importancia histórica de este proyecto, que permitió conocer por primera vez la realidad deportiva de la isla de manera "ordenada y sistemática".

"Hicieron un auténtico trabajo de campo e investigación en un contexto sin herramientas digitales ni sistemas de información avanzados, y fueron capaces de elaborar el primer inventario exhaustivo de equipamientos deportivos del territorio", ha apuntado Bestard.

Los profesionales, por su parte, han recordado "el esfuerzo colectivo que supuso el mapeo, llevado a cabo con visitas sobre el terreno, entrevistas y recogida manual de datos" y han coincidido en señalar que aquel trabajo "contribuyó a dignificar la educación física y el deporte dentro de las políticas públicas".

Los homenajeados han Pep Lluís Berbel, Francisco N. Baena, Pau Albertí, Mateo Domínguez, José L. Sanagustín, Catalina Fosset, Luis Adeler, Maria Antònia Caldentey, Catalina Quintana y Andrés Recover, quien falleció el año pasado y que ha sido representado en el acto por su viuda, Luz Iglesias.

39 MILLONES EN REFORMAS

El estudio, que data de 1985, recoge en su investigación un total 87 instalaciones deportivas en los 51 municipios de Mallorca que aparecen denominados, a excepción de Palma. El 80% estaban dentro de espacios escolares.

En un según censo hecho en 2018 por el Govern y los ayuntamientos se contabilizaron 1.805 instalaciones, 2.351 contando con las de Palma.

Este crecimiento del 2.316% en 33 años ha sido, a su vez, seis veces mayor que el de 40 años atrás, puesto que Mallorca ha pasado de 471.993 metros cuadrados (m2) de instalaciones deportivas a 2.875.502,17 m2, un 509% más.

Además, ha destacado el Consell de Mallorca, también se ha experimentado un crecimiento notorio en calidad, con reformas punteras para poner al día los espacios y adecuarlos a la normativa y demanda existente.

La institución insular ha lanzado cuatro convocatorias de ayudas para la creación y para mejoras de espacios deportivos, con un importe de 39,3 millones, entre 2017 a 2026. A día de hoy, además, la invierte 23,5 millones en actividades deportivas para todos los ámbitos.