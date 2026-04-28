Homs (PSOE) destaca que el Parlamento Europeo avanza hacia un turismo más equilibrado y respetuoso con los residentes

Archivo - La eurodiputada del PSIB, Alícia Homs. - PSIB – PSOE - Archivo

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada socialista por Baleares, Alícia Homs, ha celebrado la adopción de la posición del Parlamento Europeo sobre el informe relativo a la mejora de la conectividad, la preservación del patrimonio cultural y el impulso local en el sector turístico, un texto que "avanza hacia un modelo turístico más equilibrado, innovador, inclusivo y respetuoso tanto con el medio ambiente como con las comunidades locales".

"Supone un paso en la dirección correcta: continuar siendo líderes turísticos sin que el sector se desarrolle a costa de la gente. Pone en el centro el acceso a la vivienda, protege a residentes frente a la presión del alquiler turístico y el impacto del turismo, y refuerza los derechos y condiciones de las personas trabajadoras del sector", ha destacado.

Homs ha celebrado la posición del PE junto con la eurodiputada Rosa Serrano, ambas miembros de la Comisión de Transporte y Turismo, según ha señalado su formación en una nota de prensa.

Igualmente, la eurodiputada balear ha remarcado que el turismo "tiene que estar al servicio de Europa" y ha situado a España como "un es ejemplo de ello" al ser "líderes mundiales gracias a una gran gestión".

Las socialistas han valorado que se trata de un paso "clave" en un sector que representa cerca del 10 por ciento de la economía europea y para el que el Grupo de los Socialistas y Demócratas "lleva años reclamando una mayor gobernanza europea".

En este contexto, el Parlamento Europeo fija posición antes de la presentación de la futura estrategia comunitaria para el sector, prevista para el segundo semestre de 2026.

El informe apuesta por que la Unión Europea lidere la transición hacia un modelo turístico más sostenible, abordando la desigualdad territorial del turismo, los problemas de conectividad -especialmente en regiones rurales, insulares y ultraperiféricas-, la degradación cultural y medioambiental y la transformación digital desigual del sector.

Entre las aportaciones socialistas han destacado una mejor gobernanza y gestión de destinos basada en datos, el impulso a la digitalización e innovación, el refuerzo de la regulación del alquiler turístico para proteger el acceso a la vivienda, la mejora de las condiciones laborales en el sector y la reducción del impacto social y medioambiental del turismo en línea con el Pacto Verde Europeo.

Por su parte, la eurodiputada Rosa Serrano ha celebrado el reconocimiento al turismo rural en el texto. "Debemos avanzar hacia un modelo turístico capaz de dinamizar el territorio, generar oportunidades reales y contribuir a fijar población en las zonas rurales", ha apuntado.

En esta línea, ha considerado "imprescindible" reforzar la inversión en estos territorios, especialmente en materia de conectividad, infraestructuras y servicios de transporte de calidad, y ha destacado que "el nuevo presupuesto europeo puede ser una oportunidad para reforzar estas políticas".