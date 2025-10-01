Homs (PSOE) reclama 100.000 millones de euros en subvenciones para impulsar la vivienda asequible

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada mallorquina Alícia Homs (PSOE) ha reclamado la movilización de 100.000 millones de euros en subvenciones para impulsar la vivienda asequible.

Los Socialistas y Demócratas (S&D) del Parlamento Europeo han presentado este miércoles un documento sobre su posición respecto a la crisis de la vivienda en la Unión Europea (UE).

Este, según han informado los socialistas en un comunicado, reclama un plan europeo de vivienda asequible con una inversión de al menos 300.000 millones de euros, entre ellos 100.000 millones en subvenciones para poder abarcar distintas opciones de vivienda, especialmente el modelo público, de alquiler, cooperativo y sin ánimo de lucro.

El documento marca como uno de sus objetivos que el 30% de las nuevas viviendas financiadas deben ser asequibles para las rentas bajas y otro 30%, para las medias.

Homs, miembro de la Comisión Especial sobre Crisis de la Vivienda en la Eurocámara, ha sostenido que el texto de los socialistas contiene "soluciones reales". "Tener un hogar digno y asequible es un derecho fundamental, no un privilegio", ha reivindicado.

Entre las propuestas destacan "poner fin" a la especulación y frenar la compra de viviendas con fines puramente financieros, regular los alquileres de corta duración "para devolver equilibrio a los mercados locales" y proteger los derechos de los inquilinos, "evitando desahucios injustos y contratos abusivos".

Los Socialistas y Demócratas también han planteado la puesta en marcha de un nuevo préstamo europeo para renovaciones que beneficie a todas las familias.

El precio de la vivienda en Europa, ha apuntado el grupo, ha aumentado un 55% desde 2010 y los alquileres un 27%. "Para millones de familias, especialmente jóvenes, trabajadores con salarios modestos o personas en situación vulnerable, acceder a una vivienda digna se ha convertido en una misión imposible. Es hora de que la Unión Europea actúe con valentía", ha advertido Homs.

La eurodiputada mallorquina ha subrayado que la posición de los socialistas servirá de base de la primera Estrategia Europea de Vivienda Asequible, que la Comisión Europea debe presentar en los próximos meses.

"No podemos permitir que una generación entera quede condenada a la precariedad habitacional. Es hora de demostrar que Europa protege lo más esencial: un hogar seguro y asequible para todos", ha sentenciado.