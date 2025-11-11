Homs (PSOE) resalta que la sentencia del TJUE sobre la norma de salarios mínimos es una "victoria para la Europa social"

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PSOE Alícia Homs ha afirmado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la directiva de salarios mínimos es una "victoria para una Europa social".

La también miembro de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha afirmado que no solo se mantiene "intacto" el núcleo de la directiva, sino que "reafirma que los salarios mínimos en la UE deben situarse en niveles adecuados que aseguren unas condiciones de vida dignas".

En una nota de prensa, la delegación del PSOE en el Parlamento Europeo ha valorado este martes la sentencia del TJUE que confirma la "validez esencial" de la directiva sobre salarios mínimos adecuados en la UE, aprobada en 2022.

"El fallo del Tribunal consolida el compromiso de la unión con una Europa social que garantice un salario digno a todas las personas trabajadoras, al fortalecer la negociación colectiva y combatir la pobreza laboral", han destacado.

La sentencia mantiene intactos los elementos fundamentales de la directiva, en particular, la obligación de los Estados miembros de promover y reforzar la negociación colectiva, el vínculo entre salario mínimo y nivel de vida digno --Artículo 5.1--, y el "umbral de decencia" --Artículo 5.4--, que establece referencias del 50% del salario medio y el 60% del salario mediano como parámetros clave para evaluar la adecuación salarial.

"Estos parámetros son herramientas vinculantes para orientar la fijación de salarios mínimos justos y asegurar que los salarios mínimos protejan a las personas trabajadoras frente a la pobreza laboral", han indicado.

No obstante, el Tribunal ha anulado el artículo 5(2), que establecía criterios técnicos detallados para medir la adecuación de los salarios mínimos.

Esto significa que la UE no podrá obligar a los Estados miembros a aplicar esos criterios específicos --como el coste de la vida o el nivel general de los salarios--, aunque están recogidos en la Convención 131 de la Organización Internacional del Trabajo y servirán de referencia para los países que la hayan ratificado, como es el caso de España.

Aún así, los socialistas han defendido que el "corazón" de la directiva "permanece firme", al confirmar que Europa "puede y debe actuar por unos salarios justos y dignos".

Por su parte, la también miembro de la Comisión de Empleo Idoia Mendia ha afirmado que "ya no hay excusas" para la completa aplicación y transposición de la directiva de salarios mínimos en todos los Estados miembros, al tiempo que ha señalado que "España ha demostrado que mejorar los salarios es compatible con el crecimiento y el empleo".

Las socialistas han considerado que la sentencia refuerza "los pilares del modelo social europeo", como la dignidad del trabajo, la negociación colectiva y la convergencia hacia estándares laborales "más justos".