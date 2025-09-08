Horarios EMT Palma para el curso escolar: refuerzo de frecuencias a partir del miércoles

En las horas punta de entrada y salida de colegios, las líneas 5,7 y 8 pasarán a tener una frecuencia reducida de cinco minutos

PALMA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La EMT Palma incrementa las frecuencias de determinadas líneas a partir de este miércoles, 10 de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar con 13 autobuses más que el año anterior.

Así lo ha presentado este lunes el teniente de alcalde de Movilidad, Toni Deudero, quien ha destacado que el curso escolar arranca con 191 autobuses, un 24 por ciento más que en 2019.

"La apuesta por el transporte público es decidida", ha subrayado Deudero, quien ha explicado que gracias a los refuerzos en el taller se ha aumentado en 13 el número de autobuses en servicio respecto al año pasado, sumando 37 vehículos más en circulación que en 2019, "lo que representa un hecho histórico".

Con esta capacidad, el número de viajes diarios programados ha aumentado un 33 por ciento en 2025 respecto a 2019, pasando de 2.944 viajes por día a 3.924. En cuanto a las horas de servicio, se ha pasado de 2.534 a 3.067, lo que supone un incremento del 21 por ciento.

El teniente de alcalde ha destacado el esfuerzo que está realizando la EMT Palma para mejorar la calidad del servicio, logrando reducir "significativamente" el número de autobuses que no podían detenerse en las paradas por exceso de ocupación. "Todo ello en un entorno de continuo y notable incremento de pasajeros", ha señalado.

PRINCIPALES CAMBIOS

Las mejoras implantadas para este nuevo curso se centran en las líneas que conectan con centros educativos, especialmente durante las franjas horarias de entrada y salida de clases.

Así, la L36 (Circular Son Espases) contará con un nuevo itinerario y llegará hasta Sa Teulera para acercar a los estudiantes a la zona de colegios. Este servicio especial se activará en los horarios de entrada y salida de los centros, atendiendo así a las peticiones de asociaciones vecinales y familias del barrio, así como de los centros educativos de la zona de Son Rapinya.

Por otro lado, se incorporarán más frecuencias en la L7 (Son Serra-Sa Vileta-Son Gotleu), con nuevas salidas adicionales entre las 07.00 y las 08.30 horas.

Así, en las horas punta de entrada y salida de los colegios, las líneas 5, 7 y 8 pasarán a tener una frecuencia de cinco minutos, mientras que en la L10 y L12 se refuerzan los horarios de mediodía, reduciendo los intervalos de 13 a diez minutos.

También se recuperan los refuerzos adicionales en la L3 (Pont d'Inca-Joan Carles I) y también en la L7. El resto del día se mantendrá la frecuencia habitual de cada diez minutos.

De igual forma, se reactivan las expediciones especiales de otras líneas vinculadas a los colegios como son la L10 (Son Castelló-Sindicat) y L35, con la recuperación del recorrido hasta el IES La Ribera, así como el refuerzo en la L12 con conexión en el IES Son Pacs.

Asimismo, se refuerza la L14 (Sant Jordi/s'Hostalot-Pl Espanya) para la escuela Amadib, implantados a principios de mes, y también los de la línea L19 (UIB y Parc Bit-Porta des Camp), con una frecuencia cada 20 minutos.

Finalmente, las líneas L5 (Es Rafal Nou-Plaça Progrés), L8 (Son Roca-Sindicat) y la L10 recuperan las frecuencias del curso escolar.