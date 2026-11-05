El Hospital de Formentera restringe el quirófano a urgencias y partos tras una nueva entrada de agua por las lluvias

Archivo - Hospital de Formentera. - ÁREA DE SALUD DE LAS PITIUSAS - Archivo

FORMENTERA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud de Eivissa y Formentera ha adoptado la decisión de limitar temporalmente de nuevo la actividad quirúrgica en el Hospital de Formentera, después de que las lluvias registradas este miércoles provocaran una nueva entrada de agua en el área quirúrgica del centro.

Según ha informado en un comunicado el Área de Salud, la incidencia se produce apenas un día después de la reapertura de estas instalaciones para recuperar la actividad programada, que había permanecido suspendida provisionalmente desde las lluvias asociadas a la dana Adam del pasado mes de octubre.

Ante esta nueva circunstancia, y siguiendo un criterio de máxima prudencia, se ha decidido mantener el quirófano operativo exclusivamente para la realización de intervenciones urgentes y emergentes, así como para la atención de los partos y suspender la actividad programada.

Los equipos responsables trabajan para identificar el punto exacto por el que entra el agua y determinar las actuaciones necesarias para solucionar la incidencia y evitar que vuelva a repetirse.

Esta decisión responde exclusivamente a criterios de "prevención y seguridad asistencial", según han insistido. El objetivo prioritario es garantizar que cualquier actividad quirúrgica programada se desarrolle en condiciones "óptimas de seguridad" para pacientes y profesionales.