PALMA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Inca pone de nuevo en marcha el programa 'Muévete con la salud mental', en que ya han participado unos 70 pacientes con trastorno límite de la personalidad (TLP) de la Unidad de Salud Mental del Sector Sanitario de Tramuntana, tras que CaixaBank y Yes With Cancer hayan renovado el convenio para llevarlo a cabo.

Así lo han informado desde la Conselleria de Salud, en una nota de prensa, en la que han explicado que el programa 'Muévete con la salud mental' puesto de nuevo en marcha por el Hospital Comarcal de Inca está dirigido a los usuarios de la Unidad de Salud Mental del Sector Sanitario de Tramuntana, en concreto a pacientes con TLP.

En el acto de renovación del convenio han estado presentes el responsable de Acción Social de CaixaBank en Baleares, Diego Riera, la directora del Área de Negocio del Raiguer, Marian Serrano, el director de la Oficina de s'Arenal, Gabriel Bujosa, el subdirector de Humanización, Atención al Usuario y Formación del Servicio de Salud, Gabriel Rojo, el director deportivo de Yes With Cancer, Manuel Martínez, el director gerente del Hospital de Inca, Xisco Ferrer, el director médico, José Luis Guerrero, la psicóloga del Hospital de Inca, Agnès Oliver, y la terapeuta ocupacional, Aimara Seijas.

El TLP es un trastorno mental complejo caracterizado por una profunda inestabilidad emocional, conductas impulsivas, miedo al abandono y desregulación afectiva. La evidencia científica ha demostrado que el ejercicio físico resulta muy eficaz como terapia complementaria para los adultos con este tipo de trastorno, porque aumenta el afecto positivo, reduce la sintomatología depresiva y ansiosa, regula las emociones, reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y fomenta hábitos de vida saludables.

El programa 'Muévete con la salud mental' se inició en 2022. En 2023 se incorporaron al programa pacientes con TLP. Desde entonces han pasado por el gimnasio del Hospital Comarcal de Inca alrededor de 70 usuarios con este tipo de patología.

Este año el programa 'Muévete con la salud mental' continuará gracias a la colaboración de la Fundación 'la Caixa' y CaixaBank y la asociación Yes With Cancer.

El programa fue diseñado por los entrenadores Ricardo Marco y Sergio Lara, licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Los ejercicios físicos que concibieron están adaptados a las capacidades del grupo, centrados en el trabajo cardiovascular, de fuerza y resistencia, de coordinación y conciencia corporal, y combinados con estrategias de regulación emocional y motivación.

Para este año, la novedad es que los entrenadores han creado una aplicación con la que analizarán datos y controlarán las cargas de entrenamiento de cada paciente.