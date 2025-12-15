El hostal Terminus de Palma vuelve a la vida: la sede de SFM, una cafetería y un refugio antiaéreo de la Guerra Civil

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la inauguración de la nueva sede de SFM en Palma - EUROPA PRESS

PALMA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de un siglo después de su construcción, el antiguo hostal Terminus de Palma, ubicado en la plaza España, ha vuelto a la vida y pasará a albergar la sede institucional de Serveis Ferroviaris de Mallorca, una cafetería abierta al público y un refugio antiaéreo de la Guerra Civil.

Al acto de inauguración han asistido la presidenta del Govern, Marga Prohens, el conseller de Vivienda, Movilidad y Territorio, José Luis Mateo, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el director gerente de SFM, José Ramón Orta.

Las autoridades han destapado una placa conmemorativa de la inauguración, han realizado una visita por las instalaciones y, al finalizar la presentación oficial, han estrenado de manera simbólica la nueva cafetería de la sede.

Prohens ha celebrado la recuperación del antiguo hostal, un edificio modernista construido en 1913 y declarado como bien de interés cultural (BIC), en un proceso que arrancó en 2012 cuando la administración inició el procedimiento legal para recuperar su titularidad pública.

"Culminamos un proyecto largo para devolver a este edificio el uso público, un proyecto con el que recuperamos patrimonio e historia viva de nuestras islas", ha aplaudido.

La reforma, iniciada hace un año y medio y dotada con 3,7 millones de euros, se ha llevado a cabo respetando la "identidad arquitectónica" del inmueble pero permitiendo su adaptación a los usos actuales.

Así, el Terminus acogerá a partir de ahora diversas oficinas de SFM, un centro de control, una cafetería abierta al público y un salón de actos al que se le darán usos de carácter social y cultural.

Además, tras una modificación del proyecto inicial, las obras han permitido recuperar el refugio antiaéreo que durante la Guerra Civil dio cobijo a los ciudadanos de Palma ante los bombardeos republicanos.

"No estaba contemplado en el proyecto anterior y el refugio se encontraba en peligro de desaparecer. Ahora podrá ser visitado por la ciudadanía para conocer nuestra historia. Esto también es memoria histórica", ha reivindicado la presidenta.