Hoteleros de Mallorca y Europa pondrán en marcha una herramienta tecnológica para formar en circularidad antes de 2026

La directora de proyecto de SGS Tecnos presenta las herramientas diseñadas con la iniciativa Circular4Hospitality. - FEHM

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Circular4Hospitality, en el que participan hoteleros de Mallorca y de otros tres países europeos, publicarán antes de 2026 una herramienta tecnológica que servirá para formar en circularidad a su personal e incluso en el ámbito educativo.

Así lo ha avanzado la vicepresidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María José Aguiló, en la conferencia final de esta iniciativa en la que también se han involucrado establecimientos de Italia, Grecia y Turquía.

La representante de los hoteleros de Mallorca ha indicado que este proyecto se puso en marcha hace casi dos años y ahora se encuentra en su "recta final". Así, se pretende "profundizar" en modelos de practicas, un manual de trabajo y una herramienta tecnológica para la formación en circularidad.

De este modo, ha indicado que se ha hecho en un proceso "intenso y participativo" con diferentes hoteleros para comprobar la eficacia de la herramienta, con la seguridad de que la circularidad es "un vehículo importante" para "la competitividad, mejorar los procesos internos y el compromiso que se tiene con el territorio".

Aguiló ha afirmado que esto está alineado con el trabajo que desarrolla la FEHM con la Fundación Impulsa Balears y la línea del Govern.

Por eso ha aclarado que la herramienta será pública compartida y esperan tener la "mayor difusión" para que el componente de la circularidad esté "plenamente integrado en la estructura y la planificación de las empresas".

En la jornada también ha participado el director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu, quien ha expresado estar "muy satisfecho" por acompañar a la FEHM y sus socios en un proyecto de "capacitación y elevación de conciencia", con la circularidad como "piedra angular".

"Hay que valorar que esta circularidad se quiera imprimir en el ADN de todo el ecosistema turístico y Baleares puede ser líder en la transformación sostenible, puesto que su manera de hacer las cosas redunda en capacitación y formación", ha defendido.

La directora de proyecto de la empresa SGS Tecnos Sara Amador ha señalado que la implementación de los distintos elementos creados también estarán disponibles para centros de FP para que los futuros empleados puedan implementar prácticas sostenibles y circulares en el sector.

Así, habrá una plataforma digital online, gratuita y en los diferentes idiomas de los países que pertenecen al proyecto para que todo el mundo pueda ver lo que lleva a cabo.

Amador ha incidido en que ahora desarrollan las pruebas finales para saber la respuesta que les dan los participantes y una vez acaben las pruebas piloto, será accesible para todo el mundo.

Por otro lado, han diseñado un juego interactivo que también apoya todo el contenido teórico que se ha desarrollado en el proyecto, con el que le jugador de pone en la posición de un gerente de un hotel y se le plantean distintas situaciones con diversas opciones, hasta que finalmente se consigue un hotel con prácticas circulares y sostenibles.