Hoteleros de Palma aplauden la prohibición del alquiler turístico: "Es una medida valiente y muy necesaria"

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones hoteleras de Palma-Cala Mayor y de Playa de Palma han valorado positivamente la prohibición de las viviendas de alquiler turístico en cualquiera de sus modalidades en todo el término municipal.

Ambas asociaciones han coincidido en calificar de "valiente" la medida anunciada por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, este martes, según ha trasladado la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).

Para el presidente de la Asociación Hotelera de Palma y Cala Mayor, Francisco Serrano, es una decisión que protege al residente, refuerza un modelo turístico de calidad y responde a una demanda real de la ciudadanía.

En este sentido, ha felicitado al alcalde por su "valentía y acierto" y ha confiado en que se cumplan "con firmeza" los controles tanto sobre la oferta reglada como sobre la ilegal, cuya erradicación es "esencial" para un turismo "sostenible y justo".

De su lado, el presidente de la Asociación Hotelera de Playa de Palma y vicepresidente de la FEHM, Pedro Marín, ha felicitado también al alcalde por impulsar esta medida que, a su parecer, es "valiente y muy necesaria".

"Esperamos y deseamos que este tipo de decisiones se vayan contagiando a todas las administraciones ya que el problema habitacional se ha convertido en un reto estratégico para nuestra comunidad", ha apuntado Marín.