La huelga de médicos dejó en Baleares 12.000 consultas y más de 300 operaciones suspendidas

Archivo - Concentración de los médicos frente a las puertas del Hospital de Son Espases contra el nuevo Estatuto Marco. - SIMEBAL - Archivo

PALMA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha dicho que la huelga de médicos dejó en Baleares cerca de 12.000 consultas y más de 300 operaciones suspendidas.

"Por culpa de quienes defienden la sanidad pública cuando están en la oposición y aplican recortes siempre que gobiernan", ha afeado, refiriéndose al Gobierno y al PSOE, en respuesta a una pregunta en el pleno del Parlament de este martes.

Prohens ha detallado que las movilizaciones han dejado la suspensión de 11.538 consultas médicas y 316 operaciones en todo el archipiélago.

La presidenta, además, ha acusado al Gobierno de provocar la apertura de un "conflicto" con los profesionales médicos a raíz de la "imposición" del Estatuto Marco.

Por contra, ha reivindicado, las medidas de su Govern como la ampliación del presupuesto destinado a sanidad en 240 millones de euros, la recuperación de la carrera profesional o el plan de choque contra las listas de espera.

Estas últimas, ha subrayado, han pasado de 125 días a 110 para una operación y de 91 a 65 días para una consulta.

En una línea similar se ha expresado la consellera García en varias de las preguntas que ha respondido este martes, en las que ha acusado al Gobierno de recortar casi el 50% del presupuesto destinado a sanidad en 2024.

A su parecer, tanto el Ejecutivo central como su ministra de Sanidad, Mónica García, son "muy peligrosos para los ciudadanos". "El seguimiento de la huelga ha sido mayoritario, algo que jamás se había visto. Podemos concluir que el Gobierno perjudica la salud de los ciudadanos de este país", ha sostenido.

"Ante este panorama, no me equivoco si digo que el Gobierno está recortando y deteriorando todos los ámbito de la sanidad. Sus preguntas son un mal intento de jugar al despiste y desviar la atención de un Gobierno sumido en una auténtica marea de corrupción y acoso sexual", le ha dicho a la diputada socialista Patricia Gómez.

Esta, instantes antes, le había reprochado que sus políticas contribuyesen a "deteriorar" el sistema sanitario público con el incremento de las listas de espera o la derivación de 21 parturientas del Hospital de Manacor a los de Son Llàtzer y Son Espases.