Hugo Martínez presenta su candidatura para presidir la Junta Insular del PP de Formentera

FORMENTERA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Hugo Martínez ha presentado oficialmente su candidatura para presidir la Junta Insular del Partido Popular de Formentera y ha asegurado que da este paso "con las ideas muy claras del rumbo que debe seguir el partido" en la Isla.

El candidato ha destacado la importancia de fortalecer la estructura interna de la formación y consolidar un equipo "unido, preparado y comprometido" con los retos que afronta la Isla, según ha trasladado el PP en nota de prensa.

En este sentido, ha subrayado que su objetivo es impulsar una etapa de renovación, reforzando el papel del Partido Popular como "referencia política" en Formentera.

Asimismo, Martínez ha agradecido públicamente el apoyo recibido por parte de los últimos expresidentes del partido, "quienes han sido piezas clave en la política de nuestra Isla".