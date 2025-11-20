Humanización en Pediatría: el Mateu Orfila de Menorca impulsa pizarras para expresar emociones

MENORCA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Mateu Orfila ha instalado pizarras en las habitaciones de la planta de Pediatría con el objetivo de que los niños ingresados puedan tener un espacio donde comunicar experiencias y emociones y, de este modo, favorecer la comunicación einteracción con los profesionales del servicio y contribuir a hacer más amable el entorno.

El proyecto, impulsado por la Comisión de Humanización del Área de Salud de Menorca, surge del propio Servicio de Pediatría a raíz de la propuesta de una familia que tuvo ingresada a su hija. Bautizada con el nombre de 'Pizarra de las emociones', los más pequeños podrán escribir su nombre y edad; su color, comida o animal preferidos; los nombres de los amigos a los que quieren ver al salir del hospital, y también podrán dibujar y expresar cómo se sienten con emoticonos.

La Conselleria de Salud ha explicado este jueves en un comunicado que "esta iniciativa permite a los niños personalizar un poco más su habitación, hacerla más suya, y crear entornos más amables y acogedores durante los días que están en el hospital".

Además, a los profesionales, la pizarra les facilita una comunicación más cercana y de confianza, a la vez que les ayuda a establecer conversaciones encaminadas a distraer a los niños en el momento que se les tenga que realizar algún procedimiento en el que puedan estar más nerviosos.

Ana Sanchis, enfermera de Pediatría y presidenta de la Comisión de Humanización, y Manuel Rego, supervisor de Enfermería de la planta, han asegurado que las 13 pizarras que se han instalado en las habitaciones (una para cada cama de hospitalización) representan "un paso más en la humanización del hospital y han demostrado que son un recurso muy útil para tener una relación y un trato más cercano con los menores".