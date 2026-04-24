El Ibavi comienza a realojar en otros pisos a las familias afectadas por la explosión en Eivissa

Varios servicios de emergencia en el lugar del suceso, a 21 de abril de 2026, en Ibiza, Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press

EIVISSA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Ayuntamiento de Eivissa han iniciado el realojo en otras viviendas de las familias de los pisos del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) afectados por una explosión el pasado martes en el municipio.

Según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, se han asignado dos viviendas del Ibavi para realojar a dos de las familias afectadas, en concreto, la primera se instaló este jueves y este viernes se han entregado las llaves de la segunda.

Una tercera familia continúa alojada en uno de los hoteles ofrecidos como solución temporal y se prevé que el lunes se traslade a uno de los apartamentos facilitados por el Ayuntamiento, mientras que una cuarta familia se aloja en casa de un familiar y también se ha planteado su reubicación en un apartamento.

También se está trabajando en disponer de otra vivienda próximamente para la familia de las personas heridas que continúan hospitalizadas a causa de la explosión.

Ambas administraciones han reiterado que la prioridad en estos momentos es el estado de salud de las personas heridas y el bienestar de todas las familias de las viviendas de esta promoción pública.

En este sentido, se trabaja en el montaje de vitrocerámicas y termos eléctricos para el resto de familias que han podido regresar a las viviendas --las otras 17 viviendas de la promoción-- pese a no disponer de instalaciones para cocinar ni de agua caliente, dado que se ha dado de baja y clausurado la instalación de gas del edificio.

De manera provisional, ambas administraciones han facilitado la manutención de las familias en un restaurante cercano, con gastos a cargo del Ibavi, y también se ha habilitado el acceso al centro municipal de Can Tomeu para que puedan ducharse con agua caliente durante estos días hasta concluir la renovación de las instalaciones en sus viviendas.

El Ibavi ha suspendido de forma temporal el cobro del alquiler de las viviendas de esta promoción. Paralelamente, trabaja para iniciar próximamente las obras de retirada de escombros y reconstrucción de las viviendas directamente afectadas por la explosión.