El IbDona expresa su "rotunda condena" por el asesinato machista de febrero de 2025 en Palma

El Instituto Balear de la Mujer (IbDona) ha manifestado su "rotunda condena" por el asesinato machista de una mujer ocurrido en febrero de 2025 en Palma, tras confirmarse en las últimas horas como un feminicidio.

Así lo ha indicado la directora del IbDona, Cati Salom, quien ha puesto a disposición de la familia y del entorno de la víctima los recursos del instituto.

En un comunicadol, la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha indicado que, desde que hay registros --en el año 2003--, 47 mujeres han muerto asesinadas en Baleares por violencia de género.

Salom ha recalcado que hechos como estos "no tienen cabida en la sociedad" y demuestran la "necesidad" de unir esfuerzos y la "importancia" de la coordinación interinstitucional para detener las agresiones contra las mujeres.

El IbDona recuerda que las víctimas y su entorno tienen a su disposición el teléfono del servicio 24 horas, que es el 900 178 989, el 112 y el 016.