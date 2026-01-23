Ibiza y Calvià, entre los 10 municipios de España con alquileres más caros al superar los 22 euros/m2, según Fotocasa

Archivo - Ibiza Vila - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 23 Ene.

Las localidades Ibiza y Calvià se encuentran entre los diez primeros municipios con los alquileres más caros de España, con precios que se sitúan por encima de los 22 euros por metro cuadrado.

Así se extrae del informe 'La vivienda en alquiler en España en el año 2025' del portal inmobiliario Fotocasa, en el que se constata que Ibiza se coloca en el segundo puesto, con un precio de 23,34 euros/m2, y Calvià en el cuarto, con 22,17 euros.

Por delante de ellas está Esplugues de Llobregat con un precio de 25,53 euros/m2 y entre medias Barcelona con 23,30 euros/m2.

En el informe también se hace un análisis de los alquileres por provincia y Baleares se sitúa como la cuarta más cara con 18,60 euros/m2 --un 7,2% más caro que hace un año--, por detrás de Barcelona --con 21,90 euros/m2--, Madrid --20,66 euros/m2-- y Guipuzkoa --19,02 euros/m2--.

El portal inmobiliario ha apuntado que el mercado de la vivienda de alquiler en España ha cerrado el año 2025 con un escenario marcado por "precios muy elevados" y con las rentas más altas concentradas en territorios "con una fuerte presión de la demanda", especialmente en Cataluña, la Comunidad de Madrid, Baleares, el País Vasco y Canarias.

"El encarecimiento del alquiler se concentra especialmente en aquellas zonas con mayor presión demográfica y económica, donde la creación de nuevo parque residencial no está siendo capaz de absorber la demanda existente. Esta falta de oferta estructural provoca que los precios se tensionen de forma persistente, incluso en momentos de menor crecimiento económico", ha argumentado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Asimismo, ha recalcado que, aunque el ritmo de crecimiento se ha moderado en algunos territorios, los precios se mantienen en "niveles máximos", lo que evidenciaría que "el ajuste no viene por una relajación real del mercado, sino por los límites económicos de los hogares para asumir rentas cada vez más elevadas".