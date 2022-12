Identifican a una nueva víctima de la fosa de Porreres, Llorenç Martorell, dueño de una imprenta en Palma

PALMA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern, en el marco de la exhumación realizada en 2021 durante el segundo Plan de Fosas, ha identificado a una nueva víctima gracias al análisis genético de los restos localizados, que señalan que se trata de Llorenç Martorell Suárez, natural de Moscari (Selva) pero residente en Palma, donde tenía una imprenta y una tienda de muebles.

Según ha informado este jueves en nota de prensa la Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Martorell no pertenecía a ningún partido político, pero presumiblemente en su negocio se editaba la publicación del Partido Comunista 'Nuestra Palabra'.

La identificación se ha llevado a cabo a través de análisis genéticos de una muestra ósea de los restos que ha sido comparada con una muestra de ADN de un familiar directo, recabada durante la campaña de 2016 y en la que la Asociación Memoria de Mallorca fue la promotora.

Los restos de Llorenç Martorell fueron localizados en febrero de 2021 a partir de los trabajos que llevó a cabo el equipo técnico de memoria democrática del Govern y la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Así, se enmarca en la segunda fase de excavaciones y exhumaciones de las fosas del cementerio municipal de Porreres, incluida en el Plan de Fosas 2020-2021 aprobado por la Comisión Técnica de Fosas y Desaparecidos de las Islas.

Sus restos se encontraron en la fosa número 11, intactos bajo el bloque de nichos, que disponía de dos niveles y en la que se localizaron un total de 12 individuos, tres de ellos en la parte superior y nueve en la inferior.

Así, esta última identificación se suma a la de Jaume Ordines el mes de junio de este año y a las de Miquel Cabot Dolç, identificado el pasado mes de mayo, y Miquel Pasqual Quetglas, Bartolomé Matas Alemany y Jordi Colom Estarellas, identificados en octubre del año pasado, todos ellos localizados también a la fosa número 11. Asimismo, destaca la identificación de Antoni Company Oliver en la fosa 12 en enero de este año.

23 IDENTIFICACIONES EN PORRERES

En el cementerio de Porreres, el Govern ha impulsado diferentes campañas de excavaciones y exhumaciones que han permitido recuperar un total de 114 víctimas de la represión franquista --49 en la campaña de 2016, promovida por la asociación Memoria de Mallorca, y 65 durante las últimas excavaciones, realizadas por Aranzadi entre febrero y marzo de 2021--.

De estas, 14 víctimas fueron identificadas y devueltas a sus familias a partir de los trabajos realizados en 2016. La segunda intervención llevada a cabo en 2021 suma, a estas alturas, seis identificaciones más. Hasta la actualidad, en Baleares se han podido recuperar los restos de 241 personas asesinadas durante la Guerra Civil y el franquismo, de las cuales ya se han identificado 52, con Llorenç Martorell, y se han devuelto 35 a sus familias.

LLORENÇ MARTORELL SUÁREZ

Llorenç Martorell nació en Moscari (Selva) en octubre de 1898 y era viudo de Alberta Ciriquián Ferrer. Residía en Palma, donde tenía una imprenta y una tienda de muebles.

El 24 de octubre de 1936 fue encarcelado en Can Mir y el 9 de febrero del año siguiente fue, supuestamente, puesto en libertad, aunque previsiblemente fue asesinado y enterrado en el cementerio de Porreres.

Su hija escribió una carta, que está actualmente publicada en el portal web de Memoria Democrática del Govern.

"Mis hijas han sabido siempre la verdad de lo que te pasó, nunca les he ocultado nada. Tengo la esperanza que algún día me den la buena noticia que te han encontrado y así, de alguna manera, cerrar esta herida tan grande que siempre he llevado en el corazón. Tu hija, Coloma Martorell".

La familia de Llorenç Martorell recibió el certificado de reconocimiento de víctima del franquismo el pasado 29 de octubre de 2021.