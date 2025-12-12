Identifican a varios participantes de un encuentro automovilístico en un polígono de Marratxí

Archivo - Un agente de la Guardia Civil de Marratxí. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha identificado a varios participantes durante su intervención en una reunión de vehículos celebrada en un polígono industrial de la localidad de Marratxí.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado domingo, cuando agentes de la Benemérita tuvieron conocimiento de un posible encuentro de este tipo, donde se podrían realizar maniobras peligrosas, conductas irregulares y provocar "importantes molestias" por el ruido.

En una nota de prensa, el Instituto Armado ha indicado que hasta este lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de la Agrupación de Tráfico, además de patrullas de seguridad ciudadana del Puesto Principal de Pont d'Inca.

Ante la situación generada y el posible riesgo para la seguridad vial y de las personas, los guardias civiles establecieron un dispositivo de control en la zona referida y procedieron a la dispersión inmediata de los mismos y a la identificación de varios participantes.

La Guardia Civil recuerda que este tipo de reuniones no autorizadas suponen un "grave peligro" para la seguridad, tanto para los propios participantes como para los ciudadanos, por lo que intensificará los controles preventivos para evitar este tipo de conductas.