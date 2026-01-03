El IdISBa recibe subvención de más de un millón de euros para impulsar investigación e innovación en materia de salud - CAIB

PALMA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) ha recibido una subvención de más de un millón de euros para impulsar la investigación y la innovación en materia de salud.

En una nota de prensa, la Conselleria de Salud ha informado que el IdISBa ha conseguido 1.042.775 euros en la convocatoria de la Acción Estratégica en Salud 2025 del Instituto de Salud Carlos III, una de las principales vías de financiación competitiva para impulsar la investigación biomédica y sanitaria en España.

Esta concesión refuerza la capacidad investigadora de las Baleares y consolida la presencia del IdISBa en proyectos de alto impacto científico. Además, reafirma su compromiso con la investigación de excelencia y la innovación en salud, contribuyendo a situar las Baleares en el mapa científico nacional e internacional.

En el marco del Programa Estatal para la Investigación y el Desarrollo Experimental, el IdISBa participa en nueve proyectos de I+D+I en salud, que suman 827.875 euros.

Las líneas de trabajo de estos proyectos se centran en áreas estratégicas como la oncología traslacional, la resistencia a los antibióticos y la patogenia de las infecciones bacterianas, las patologías vasculares y metabólicas y los trastornos mentales de alta prevalencia, así como la nutrición comunitaria y la epidemiología cardiovascular.

Estos proyectos implican la colaboración de grupos de investigación del IdISBa, la Universitat de les Illes Balears, el Hospital Universitario Son Llàtzer y Atención Primaria, con el fin común de generar conocimiento y mejorar la salud de la población.

En cuanto al Programa Estatal de Recursos Humanos, el IdISBa ha obtenido 214.900 euros para formación y la retención de talento investigador.

Esta partida incluye un contrato i-PFIS, que combina la formación doctoral con la experiencia en entornos empresariales, un contrato Sara Borrell para incorporar jóvenes investigadores posdoctorales y un contrato de intensificación para facilitar que profesionales asistenciales puedan dedicar más tiempo a la investigación.

Estas iniciativas son clave para asegurar el relevo generacional y consolidar equipos competitivos en el ámbito biomédico.