El IEB celebrará a finales de noviembre las XL Jornadas de Estudios Históricos Locales sobre Antoni Maura

El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) celebrará a finales de noviembre las XL Jornadas de Estudios Históricos Locales, tituladas 'Antoni Maura i el seu temps (1853-1925)', con motivo del centenario de la muerte de Maura.

La institución, que organiza las jornadas en colaboración con el Archivo del Reino de Mallorca, ha presentado este miércoles el programa de actividades y ponencias que tendrán lugar los días 27, 28 y 29 de noviembre en el salón de actos del Archivo del Reino de Mallorca.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, las sesiones empezarán el jueves 27 de noviembre, a las 16.00 horas, con la presentación de la edición de este año. Asimismo, el viernes se reiniciarán a las 09.30 horas y acabarán a las 19.30 horas y, finalmente, las jornadas concluirán el sábado a las 13.00 horas.

La propuesta para la XL convocatoria de Jornadas de Estudios Históricos Locales del IEB es el estudio de la figura de Antoni Maura i Montaner: el estadista más importante de la época contemporánea nacido en Baleares, quién fue cinco veces presidente del Consejo de Ministros de España y ministro en varias ocasiones.

Desde la Conselleria han destacado su peso dentro de los partidos liberal y conservador y, sobre todo, dentro del regeneracionismo político. Fue un gran orador y llegó a la presidencia de la Real Academia Española.

A pesar de que se estableció en Madrid después de estudiar Derecho, siempre mantuvo vínculos con su tierra natal, donde lo eligieron diputado, en el contexto del peculiar sistema de la Restauración, de manera ininterrumpida, entre 1881 y 1923, han expuesto.

Igualmente, también se tratarán los aspectos económicos, sociales, artísticos y culturales de las Islas entre finales del siglo XIX y la década de 1920, que ayudarán a entender mejor la época y la figura Antoni Maura.

Según han explicado en la presentación, en cada sesión tendrán lugar las intervenciones de uno o dos ponentes y se expondrán varios estudios. Las jornadas incluirán seis conferencias de los historiadores Teresa Abelló, Antoni Marimon, Antònia Morey, Pere Salas, Francisca Lladó y Pere Fullana.

Las sesiones también contarán con 14 comunicaciones de los investigadores Juli Dalmau, Mateu Morro, Antoni Quetglas, Carles Cabrera, Alfonso Pérez Maura, Sebastià Serra, Rafel Morro, Josep Maria Quintana, Llorenç Carrió, Cristòfol Mateu, Arnau Company, Rosa Rodríguez, Rosa Maria Aguiló, Joana Maria Palou y Eugènia Gallego.

Este miércoles ha comenzado el periodo de inscripción a las jornadas, que permanecerá abierto hasta el 25 de noviembre. La inscripción es gratuita y las plazas son limitadas.

Este año, la participación en las jornadas se reconocerá como actividad formativa especializada y transversal del Doctorado en Historia, Historia del Arte y Geografía (THAG).

El director del IEB, Llorenç Perelló, ha destacado las jornadas como "uno de los ejes fundamentales de esta institución". "La programación de esta nueva convocatoria supone la consolidación, un año más, de las jornadas de estudios históricos locales por parte del IEB", ha resaltado.

Además, ha puesto en valor la figura de Antoni Maura: "Sin duda unos de los políticos más importantes que ha tenido Mallorca, por lo tanto, las jornadas de este año son una gran oportunidad para la difusión y el conocimiento de Maura, figura capital la historia contemporánea de Baleares".