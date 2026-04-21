El IEB presenta el libro de las actas de las XXXIX Jornadas de Estudios Históricos Locales - CAIB

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), con la colaboración de otras instituciones y entidades, presenta el libro que recoge las actas de las XXXIX Jornadas de Estudios Históricos Locales, titulado 'Sanç I de Mallorca. El regne de Mallorca i la Mediterrània a l'inici del segle XIV'.

La obra ofrece una mirada renovada y profundizada sobre una de las etapas más relevantes de la historia del reino de Mallorca, coincidiendo con la conmemoración de los 700 años de la muerte del rey Sanç, ha subrayado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes.

Las jornadas, coordinadas por Jordi Maíz Chacón y celebradas los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2024, reunieron una cincuentena de participantes en cuatro sesiones dedicadas a analizar el reinado de Sanç I.

Este periodo se caracterizó por la consolidación de la institución real, la estabilidad política y la proyección del reino de Mallorca en el Mediterráneo. Además, se produjo un impulso destacado de las relaciones comerciales, políticas y económicas, así como la culminación de varios proyectos culturales iniciados en el siglo XIII.

Así, la publicación incluye 16 artículos entre ponencias y comunicaciones. Destacan las aportaciones de Stéphane Péquignot, sobre la fidelidad a los reyes de Mallorca; Jordi Maíz, que analiza la gestión del reino; Antoni Riera i Melis, con un estudio sobre las crisis alimentarias en el Mediterráneo noroccidental -su artículo póstumo-, y Miguel José Deyá Bauzá, que examina el balance del reinado y el declive de la dinastía mallorquina.

Las 12 comunicaciones restantes, elaboradas por investigadores de varios ámbitos, abordan temáticas que van desde la política exterior y la fiscalidad hasta la vida cotidiana, la cultura y la organización del reino.

El director general de Cultura, Llorenç Perelló, ha destacado que "la calidad y el rigor de las aportaciones recogidas en este volumen son el fruto del trabajo colectivo consolidado a lo largo de las Jornadas de Estudios Históricos Locales".

Igualmente, Perelló ha remarcado el compromiso del Govern con el apoyo a la investigación y la difusión del patrimonio histórico de Baleares.