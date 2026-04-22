El IEB presenta tres nuevos títulos de la colección 'Illes de Paraules' - CAIB

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) ha presentado este miércoles los tres títulos que se incorporan este año a la colección 'Illes de Paraules'.

El conseller de Cultura, Turismo y Deportes, Jaume Bauzá, y el director general de Cultura, Llorenç Perelló, han presidido el acto de presentación, celebrado en el Archivo del Reino de Mallorca.

'Illes de Paraules' es un proyecto del IEB iniciado en 2024 con el objetivo de fomentar la lectura en catalán y dar visibilidad a los autores de Baleares. La colección está formada por libretos que incluyen los fragmentos iniciales de obras de autores contemporáneos.

Durante los dos primeros años se han publicado 14 títulos y este año se añaden tres más: 'Com voleu, germans, que canti', de Joan Pons Bover; 'No va quedar res', de Maria Escalas, y 'Sol d'hivern', de Dora Muñoz.

El acto central ha tenido como tema la novela 'Com voleu, germans, que canti', galardonada con el Premio Ciudad de Manacor Maria Antònia Oliver 2025 y publicada por Illa Edicions.

La propuesta, en formato de espectáculo literario y musical, ha combinado lectura, narración y música en directo. Han participado el autor, Joan Pons Bover, y los músicos Francesca Suau Artigues y Victorí Planells Lavilla, que han establecido un diálogo entre la literatura y la música.

Igualmente, la Conselleria ha destacado que cada pieza musical se ha introducido con la lectura de un fragmento de la novela con el fin de crear una experiencia escénica cohesionada e inmersiva.