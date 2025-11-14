Illa y Armengol visitan la Catedral de Mallorca acompañados de Miquel Barceló

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, visita la capilla del Santíssim de la Catedral de Mallorca junto a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el artista mallorquín Miquel Barceló. - ARNAU CARBONELL

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, han visitado la Catedral de Mallorca acompañados por el artista mallorquín Miquel Barceló.

La visita ha tenido lugar este viernes, aprovechando la visita de Illa a Palma para participar en una jornada interparlamentaria de los socialistas de Baleares, Catalunya y la Comunidad Valenciana y reunirse con la presidenta del Govern, Marga Prohens.

El 'president', además, ha aprovechado para visitar la Catedral de Mallorca de la mano de Armengol y Barceló. El artista les ha mostrado el mural que elaboró en la capilla del Santíssim.

Illa, también en clave cultural, ha visitado la exposición 'La captura del tiempo. Fotografía de Pasqual Maragall' en la Fundació Toni Catany. Lo ha hecho acompañado por el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà.