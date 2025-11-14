Illa se interesa en la Fundación Toni Catany por la muestra de fotos de Pasqual Maragall. - FUNDACIÓN TONI CATANY

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha visitado este viernes en Llucmajor la Fundación Toni Catany, donde ha mostrado especial interés en la muestra 'La captura del temps', con imágenes captadas por Pasqual Maragall cuando fue diagnosticado de alzhéimer.

Junto al mandatario catalán, han visitado el centro el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, la vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura, Antònia Roca, y la alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas. También han asistido la presidenta de la Fundació Pasqual Maragall, Cristina Maragall.

La comitiva ha visitado la exposición 'Toni Catany: una historia de la fotografía'. Durante todo el recorrido han descubierto el universo artístico de Catany e Illa se ha interesado por la casa de del fotógrafo en el barrio del Raval de Barcelona, donde vivió y desarrolló buena parte de su carrera artística.