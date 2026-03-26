Las imágenes del photocall de los Premios Fundación Rafa Nadal

Foto de familia de los galardonados durante el photocall de los IV Premios Fundación Rafa Nadal. - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Rafa Nadal ha entregado sus premios a cinco entidades de diferentes ámbitos a las que se reconoce el impacto de su trabajo en miles de personas.

La gala, conducida por la periodista Susana Guasch, se celebró este miércoles en la finca Son Verí de Marratxí y antes de la ceremonia, el extenista y patrono fundador de la fundación, Rafa Nadal, y María Francisca Perelló, directora de la Fundación Rafa Nadal, junto a representantes de las entidades posaron antes las cámaras y los medios de comunicación.

En la categoría de educación, el premio ha recaído sobre la Fundación También y su programa de sensibilización 'Todos Somos Únicos', con el que promueve la inclusión y la convivencia desde edades tempranas, ayudando a niños a reconocer y valorar la diversidad.

La Fundación Ecomar se ha llevado el Premio Acción Medioambiental con el proyecto 'Grímpola Ecomar: Juventud, deporte y sostenibilidad' para promover la educación ambiental y el respeto por la naturaleza entre niños y jóvenes a través del deporte náutico.

La Fundación Unoentrecienmil ha recibido el Premio Innovación Social por impulsar la implantación en España del protocolo internacional 'ALL Together', un modelo de tratamiento común para la leucemia linfoblástica aguda infantil, en el que participan varios países europeos con el objetivo de aumentar la supervivencia y reducir los efectos secundarios.

El proyecto 'DIME', impulsado por la Asociación de Voluntarios de Cuidados Paliativos de Baleares, ha obtenido el Premio Salud y Bienestar por buscar la mejora del bienestar emocional y físico de personas en fase avanzada de enfermedad y de sus familias, al reforzar la labor de acompañamiento que realiza el voluntariado en unidades de cuidados paliativos.

El Premio Cooperación al Desarrollo ha sido para Beyond Suncare, que trabaja para garantizar el acceso a la salud dermatológica en África Subsahariana, con especial atención a las personas con albinismo, especialmente niños y niñas. El proyecto tiene como objetivo mejorar su calidad de vida mediante la prevención del cáncer de piel, la educación sanitaria y la colaboración con instituciones y profesionales locales.

Por último, el Premio Poder Transformador se ha otorgado a la Gira Movistar Megacracks del Movistar Inter FS. Un programa que recorre distintas localidades de España con el objetivo de acercar el fútbol sala a los más jóvenes y transmitir valores positivos a través del deporte.