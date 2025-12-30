El IME amplía el parque de calistenia de Son Moix e incorpora nuevos módulos para personas con movilidad reducida - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Institut Municipal de l'Esport (IME) ha ampliado el parque de calistenia del Palau Municipal d'Esports de Son Moix y ha incorporado nuevos módulos para personas con movilidad reducida.

En nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que el IME ha ampliado el parque de calistenia de Son Moix para dar respuesta a la creciente demanda de esta instalación.

Por primera vez, se han incorporado dos nuevos módulos específicamente diseñados para personas con movilidad reducida, con el objetivo de fomentar un deporte más inclusivo y accesible.

Los trabajos han incluido la colocación de 105 metros cuadrados de pavimento continuo de cuatro centímetros de grosor, así como la instalación de un conjunto de equipamientos para la práctica de Street Workout, una modalidad deportiva basada en ejercicios de fuerza utilizando el propio peso corporal, habitualmente practicada en parques y espacios públicos.

El conjunto instalado cuenta con diez postes y barras paralelas inclinadas, ofreciendo un espacio completo y adecuado para todos los niveles de práctica.

Todos los elementos cumplen con las normativas europeas para equipamientos de entrenamiento al aire libre, garantizando la seguridad y calidad para los usuarios.

Para llevar a cabo esta ampliación, el IME ha adjudicado la actuación a la empresa Agapito Urban Industrias SL, por un importe total de 17.427,03 euros, IVA incluido.

Con esta intervención, el Ayuntamiento de Palma refuerza su compromiso con la práctica deportiva al aire libre y con la accesibilidad, ofreciendo un espacio más completo, moderno y adaptado a las necesidades de todos los usuarios.

POLIDEPORTIVO TONI SERVERA ESTRENA NUEVA LONA PARA GIMNASIA RÍTMICA

Por otro lado, el IME ha completado la instalación de una nueva lona homologada para la práctica de la gimnasia rítmica en el polideportivo Toni Servera, con el objetivo de garantizar la calidad y seguridad de los entrenamientos. Además, esta mejora abre la posibilidad de organizar competiciones federadas.

La inversión para la adquisición de la lona ha sido de 7.441,50 euros.