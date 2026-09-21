El IME inicia los trabajos de mantenimiento del césped artificial de los campos de fútbol municipales de Palma

El regidor de Deportes del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, y el presidente de la AD Son Sardina, Toni Maeso, en el campo de fútbol de Son Sardina. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal del Deporte (IME) lleva a cabo, como cada año y antes del inicio de la temporada deportiva, los trabajos de mantenimiento preventivo y puesta a punto del césped artificial de los campos de fútbol municipales de Palma.

El Ayuntamiento de Palma ha detallado este lunes en un comunicado que los trabajos se realizan de forma anual y programada coincidiendo con el final del periodo estival y el inicio de la nueva temporada, con el objetivo de mantener los terrenos de juego en las mejores condiciones para la práctica deportiva.

En concreto, las actuaciones consisten en la descompactación y el cepillado del caucho que contiene el césped artificial. Para ello se utiliza una máquina específica que permite airear y oxigenar el terreno de juego y redistribuir el material de relleno. De este modo, se mejora el estado del césped, se favorece su correcto funcionamiento y se contribuye a prolongar su vida útil.

Estas labores forman parte del mantenimiento ordinario que el IME realiza de manera periódica en los campos de fútbol municipales y permiten garantizar unas condiciones adecuadas y seguras para la práctica deportiva durante la temporada.

Esta intervención se suma al resto de trabajos de mantenimiento y mejora que Cort desarrolla de forma programada en las instalaciones deportivas municipales, así como a la futura renovación de los vestuarios de los campos de fútbol municipales.