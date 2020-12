Impiden la entrada en Mallorca a un viajero británico por no ser residente en Baleares

PALMA DE MALLORCA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional no ha permitido este sábado a últimas horas de la tarde la entrada en territorio español a un pasajero británico que llegó al aeropuerto de Son Sant Joan (Palma) procedente de Londres Stansted al no cumplir los requisitos vigentes para viajar según la actual normativa, ya que el ciudadano no era residente en Baleares.

Según ha informado Delegación del Gobierno a los medios, el hombre viajó desde Londres hasta el aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma, este sábado a últimas horas de la tarde. En el avión había un total de 27 pasajeros, 10 de ellos ciudadanos españoles y 17 extranjeros.

Prácticamente todos los viajeros pudieron entrar en territorio nacional al ser españoles o bien residentes en Baleares, salvo un ciudadano británico que no pudo acreditar su residencia en las Islas.

La Policía Nacional detectó en el control de seguridad que el hombre no cumplía los requisitos para viajar y, por ello, los agentes le impidieron la entrada en Mallorca. El ciudadano británico ha sido retornado a su país de origen.

El pasado 22 de diciembre el Gobierno reforzó las restricciones de entrada por vía aérea y marítima desde Reino Unido y solo se permiten viajes a España exclusivamente de ciudadanos españoles o residentes en el país y también de ciudadanos andorranos o residentes en Andorra.

Esta medida restrictiva está en vigor hasta las 18.00 horas del 5 de enero y se podría prolongar en función de la evolución de la pandemia y de la coordinación de medidas a nivel comunitario. El objetivo es controlar la propagación de la nueva variante del virus.

A los pasajeros españoles o residentes procedentes del Reino Unido que sí que pueden viajar a España se les exige una PCR o TMA negativa realizada 72 horas antes, además de rellenar el Formulario de Control Sanitario y someterse al control de temperatura y control visual.