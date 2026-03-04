Inaugurada en Eivissa la feria Horeca Baleares en la que participan 93 empresas expositoras

Presentación Horeca en Eivissa - CAIB

EIVISSA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha participado este miércoles en la inauguración de la feria Horeca Baleares en Eivissa, una cita de referencia para el sector de la restauración y la hostelería que este año cuenta con la participación de 93 empresas expositoras.

Según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado, el evento se consolida como un espacio clave para la generación de oportunidades de negocio, la innovación y el intercambio profesional, con la presencia de empresas de suministro, equipamiento, producto local, servicios especializados y soluciones tecnológicas vinculadas a la restauración.

Durante el acto inaugural, el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Saénz de San Pedro, ha destacado que el sector de la restauración es una pieza fundamental del tejido empresarial balear "y un motor económico esencial para Baleares, especialmente en Ibiza, donde la actividad gastronómica y turística tiene un peso determinante".

Así, el conseller ha subrayado que ferias como Horeca Baleares "refuerzan la competitividad de un sector formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas y autónomos, y contribuyen a su profesionalización y capacidad de innovación".

Asimismo, ha reafirmado el compromiso del Govern al tejido empresarial a través de políticas orientadas a la modernización, la digitalización y la mejora de la eficiencia energética. "Desde el Govern trabajamos para acompañar al sector en los retos de futuro, facilitando herramientas para que sea más fuerte, más eficiente y más sostenible", ha añadido.

La feria Horeca Baleares en Eivissa incluye exposiciones, demostraciones gastronómicas, ponencias y actividades profesionales que fomentan la conexión entre empresas, proveedores y profesionales del sector, lo que contribuye a dinamizar la economía local y a fortalecer el conjunto del tejido productivo de Baleares.