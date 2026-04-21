Inaugurada la exposición de las obras ganadoras del concurso Foto Jove

Acto de inauguración de la exposición de las obras ganadoras del concurso Foto Jove en la Misericòrdia - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presidido este martes la inauguración de la exposición de obras ganadoras de la 31ª edición del concurso Foto Jove.

El acto se ha celebrado en el Centro Cultural la Misericòrdia, donde los trabajos podrán visitarse hasta el 23 de mayo, según ha señalado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

En la convocatoria de este año, el concurso ha contado con la participación de un total de 1.200 jóvenes de entre ocho y 18 años y 45 profesores de 30 centros educativos, que han explorado diversas formas de expresión fotográfica, incluyendo la combinación entre fotografía e inteligencia artificial.

Durante el acto, se han entregado 45 premios distribuidos en tres categorías por edades. En la categoría de ocho a 12 años, el primer premio ha sido para Codou Seye Diop, de Mater Misericordiae, mientras que, en la categoría de 13 a 15 años, el primer premio lo ha recogido Nayla Marín Pérez, del colegio Santa Magdalena Sofía.

Finalmente, en la categoría a partir de 16 años, Martha Quiroga Luque, del IES Madina Mayurqa, ha obtenido el primer premio con la reinterpretación de la obra de Lita Cabellut 'Vida desgarrando arte'.

El alcalde ha destacado que los datos de participación "reflejan el éxito de esta iniciativa, que se consolida y crece año tras año", y al mismo tiempo, "evidencian un firme compromiso con la formación artística y cultural".

El acto también ha contado con la asistencia de la regidora de Educación, Lourdes Roca; la vicepresidenta primera y consellera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, Antònia Roca; el director insular de Cultura, Andreu Ferrer; así como la creadora de Foto Jove, Pilar Negredo, además de representantes de las empresas colaboradoras y patrocinadoras.

El certamen, creado por la periodista Pilar Negredo y organizado por el Ayuntamiento, se inició en 1996 y alcanza ya su 31ª edición, un hito que Martínez ha destacado durante su intervención, calificando Foto Jove como "un referente en el ámbito educativo y cultural" de la ciudad.

En este sentido, ha hecho un especial reconocimiento al compromiso de Pilar Negredo a lo largo de estos años, "logrando hacer crecer este proyecto y ofreciendo a muchos jóvenes un espacio donde descubrir y expresar su talento".

El primer regidor de Cort también ha puesto en valor la calidad de las obras presentadas y ha felicitado a todos los participantes, a quienes se ha dirigido resaltando la importancia de las nuevas generaciones "para el presente y, sobre todo, para el futuro" de la sociedad.

Asimismo, ha agradecido a todos los colaboradores y patrocinadores de la 31ª edición de Foto Jove, subrayando el compromiso del Ayuntamiento para "impulsar espacios e iniciativas donde los jóvenes puedan desarrollar su talento, explorar su creatividad y expresarse con libertad".

Este año, el concurso ha contado con la colaboración de Foto Ruano, CEF, El Corte Inglés, Escola EDIB, Cinemes de Palma y las librerías Baobab y Quart Creixent.

Finalmente, el alcalde ha invitado a todos los ciudadanos a visitar la exposición, que además contará con visitas guiadas, juegos y actividades para acercarse al ámbito de la creación artística.