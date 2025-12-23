Inaugurado el nuevo césped del campo de fútbol del polideportivo de Sineu - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El campo de fútbol del polideportivo municipal de Sineu ha inaugurado el nuevo césped, un proyecto subvencionado por el Consell de Mallorca a través del Plan de Obras y Servicios 2024-2025 por un importe de 345.000 euros.

El presidente insular, Llorenç Galmés, y la consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, han asistido al acto inaugural, acompañados del alcalde del municipio, Tomeu Mulet.

Tras la inauguración, Galmés ha destacado que el nuevo césped es un proyecto "muy necesario y esperado" por los vecinos de Sineu y que ha sido posible gracias al Plan de Obras y Servicios.

"Uno de los principales cometidos del Consell es estar al lado de los ayuntamientos de la isla, sean del color político que sean, porque nuestro compromiso es estar a pie de calle, escuchando a nuestros pueblos", ha dicho el presidente.

Por otro lado, durante su visita a Sineu, Galmés y Amate han inaugurado la mejora y adaptación de la acera y el cambio de pavimento de la calle Vial, adaptándola a la normativa de accesibilidad. Se trata de otro proyecto subvencionado con el Plan de Obras y Servicios.

ARCHIVO MUNICIPAL

El Consell ha entregado al alcalde del municipio el proyecto básico y de ejecución de adecuación del archivo municipal del Ayuntamiento de Sineu, situado en el antiguo convento de los Mínims y que se utiliza actualmente como sede del Ayuntamiento. El presupuesto de ejecución del proyecto es de 347.000 euros.

El archivo se encuentra en la primera planta del ala que da a la calle Bous y las actuaciones consistirán en la conservación, restauración y consolidación funcional de la cubierta, actualmente en malas condiciones.

Se trata de un edificio catalogado como bien de interés cultural, de modo que la intervención se realizará manteniendo todos los elementos históricos y artístico, como las tejas pintadas, que serán conservadas y colocadas en el mismo lugar, han señalado desde el Consell.

En el interior se realizará una reforma integral, se sanearán los muros existentes y se instalará aislamiento término. También se renovarán totalmente las estanterías, se dará un acabado ignífugo y se sustituirán las ventanas.

Además, se realizará una nueva instalación de climatización y ventilación, una instalación eléctrica y de alumbrado nueva adaptadas a la nueva distribución y a los requerimientos de eficacia energética y la instalación de contra incendios, que contará con extintores manuales y automáticos compatibles con los documentos.

La consellera insular ha remarcado que uno de los servicios que presta su departamento es la asistencia técnica de obras a los ayuntamientos que lo requieran.

"Es totalmente gratuito y representa una ayuda fundamental para consolidar los proyectos que quieran llevar a cabo, independientemente de la subvención que se concede por el POS", ha señalado Amate.

El Consell de Mallorca ha otorgado a Sineu más de 4,5 millones de euros, lo que representa una cifra récord para desarrollar diversas inversiones, obras y mejora de servicios en la presente legislatura.

En concreto, el Departamento que dirige Pilar Amate ha concedido a Sineu un importe total de 960.000 euros dentro del Plan de Obras y Servicios, y otros 160.000 euros del Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima (Paesc) para 2024-2025.

El municipio también ha recibido otros 276.000 euros del Convenio del ciclo del agua correspondientes a 2024.

Desde el Departamento de Carreteras y Territorio se destinan 719.000 euros para la rotonda del camino Vell de Muro y la mejora de la Ma-3240 (Inca-Sineu), que ya está ejecutado, y otros 619.000 euros para la reforma de la carretera Sineu-Ariany, acabada hace unas semanas.

A ello hay que sumar 1,4 millones procedentes del Departamento de Servicios Sociales; 277.000 euros de subvención para instalaciones deportivas en el municipio; 106.000 euros de Patrimonio y Cultura y 20.000 euros para inversiones del ámbito turístico.