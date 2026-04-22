Inaugurado el XL Congreso Nacional de Coordinadores de Transplantes que se celebra en Palma - CAIB

PALMA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha inaugurado este miércoles el XL Congreso Nacional de Coordinadores de Trasplantes, que se lleva a cabo hasta el viernes en el Auditòrium de Palma.

Bajo el lema 'Humanidad y tecnología: creando un progreso sostenible', la cita reúne a profesionales para analizar los principales retos y avances en el ámbito de la donación y el trasplante de órganos.

También han particiado en la inauguración la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil; el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el coordinador autonómico de Trasplantes, Miguel Agudo; y el subdirector de Humanización, Atención al Usuario y Formación del Servicio de Salud, Gabriel Rojo.

La consellera ha subrayado que la donación por asistolia (parada cardiorrespiratoria controlada) ya va camino de superar el número de donantes en muerte encefálica, en retroceso por la mejora de la seguridad viaria (menos accidentes de tráfico) y una mejor atención médica en las unidades de cuidados intensivos.

Igualmente, la Organización Nacional de Trasplantes ha hecho un reconocimiento a la trayectoria del coordinador de Trasplantes del Hospital Universitario Son Espases, Julio Velasco, que trabaja desde hace 40 años al servicio de la donación y del trasplante de órganos.

Julio Velasco ha sido una figura clave para implantar y consolidar la cultura de la donación en Baleares, ha destacado la Conselleria, agregando que bajo su coordinación, Son Espases superó en 2023 la cifra del donante número 1.000. Además, se ha conseguido consolidar el programa de trasplante renal y se ha puesto en marcha el programa de trasplante hepático.

Durante el congreso se abordarán cuestiones de actualidad, como la innovación tecnológica y el papel de la inteligencia artificial o los aspectos éticos, comunicativos y humanos del proceso de la donación.

En el programa se combinan talleres, mesas redondas, conferencias y debates, con la participación de expertos de la Organización Nacional de Trasplante y de los principales hospitales de todo el Estado.

Durante el año 2026 y gracias al altruismo de los pacientes y de sus familiares, los hospitales públicos de las Islas han recibido, hasta hoy, 18 donaciones de órganos.

Por islas, han sido 15 donaciones en Mallorca, dos en Menorca y una en Eivissa y Formentera. Así, se han llevado a cabo 25 trasplantes renales y seis trasplantes hepáticos.

Desde el año 1989, cuando se implantó el Programa de Donación de Órganos, se han registrado un total de 1.254 donantes.