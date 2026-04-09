Inauguran en Palma la escultura '9 Acute Uneven Angles' de Bernar Venet en el inicio de la feria Art Cologne

Inaugurada una estatua de Bernar Venet frente al Palacio de Congresos de Palma.
Inaugurada una estatua de Bernar Venet frente al Palacio de Congresos de Palma. - EUROPA PRESS
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 9 abril 2026 14:04
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   PALMA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La escultura '9 Acute Uneven Angles', del artista francés Bernar Venet y ubicada frente al Palacio de Congresos de Palma, ha sido inaugurada este jueves coincidiendo con el inicio de la feria internacional de arte contemporáneo Art Cologne.

   Según ha destacado el alcalde de Palma, Jaime Martínez, la inauguración de la obra supone una "prueba" de que la ciudad vive "uno de sus grandes momentos" y que se ha consolidado como "una referencia internacional en el ámbito de la cultura".

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