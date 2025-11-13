Inca disfruta de su Dijous Bo con más de ocho kilómetros de feria y 300 expositores

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Inca disfruta desde primera hora del día del Dijous Bo, con más de ocho kilómetros de feria y 300 expositores, así como muestras de ganado y fauna, una exposición filatélica sobre los 150 años de la llegada del tren a la capital del Raiguer, un mercado tradicional payés y una muestra comercial, entre otras actividades.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha acudido a la recepción de autoridades y ha agradecido al alcalde de Inca, Virgilio Moreno, la invitación a disfrutar de la "feria de las ferias" y por la organización de una cita que "conduce directamente a las raíces payesas e industriales, al pasado y al futuro".

"Gracias a la ciudad de Inca y a los 'inquers' por abrir las puertas con generosidad. Ciudadanos de todo Baleares nos encontraremos en Inca para 'firar' y pasar un gran día", ha afirmado.