Inca guarda un minuto de silencio en memoria de la mallorquina fallecida en el accidente de Toledo

Varias grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda - Diego Radamés - Europa Press

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Inca guardará un minuto de silencio este domingo en memoria de la joven mallorquina fallecida en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) el pasado miércoles.

El Ayuntamiento ha convocado a toda la ciudadanía a las 11.30 horas en la plaza de Santa Maria la Major para recordar a la inquera y a todas las personas que han perdido la vida en el accidente.

En una publicación en redes sociales, el Consistorio ha lamentado "profundamente" la muerte de la joven y ha trasladado su pésame a la familia y a sus seres queridos.

Como muestra de respeto, el Ayuntamiento ha suspendido todos los actos institucionales previstos en el marco de la segunda Fira d'Inca, excepto el homenaje a las personas mayores y el acto de reconocimiento y reparación de la memoria de Andreu París y Bernat Mateu.

Estos dos últimos actos, según el Consistorio, no se pueden cancelar a última hora por razones logísticas y organizativas y por la cantidad de personas implicadas.

Así, se llevarán a cabo de manera sobria, sin carácter festivo y con un recuerdo para la mallorquina. La Fira, ha continuado el Ayuntamiento, también se celebrará de forma sobria y recogida, para no perjudicar a las personas y pequeños negocios que participan.