Incautan proyectiles militares, granadas y diversas armas a un vendedor en un mercadillo de Campos

Algunos de los proyectiles y las armas incautadas a un vendedor de un mercadillo de Campos. - GUARDIA CIVIL

PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido proyectiles militares, granadas de mano, otras armas y munición que, presuntamente, comercializaba un vendedor, un hombre de 66 años, con un puesto en un mercadillo de Campos.

El pasado sábado agentes de la Guardia Civil de Campos detectaron, en un tenderete del mercadillo de esta localidad, numerosas armas expuestas para su venta, por lo que tras inspeccionar las mismas comprobaron que podría incurrir en un supuesto delito de tenencia de armas y municiones, según ha explicado el Instituto Armado en un comunicado.

Entre el material expuesto para la venta, se hallaron tres granadas de mano y cuatro proyectiles de uso militar, sin el correspondiente certificado de inutilización que acreditase que las misma eran inertes, motivo por el que se pasó aviso al Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil (Gedex) para que llevaran a cabo las comprobaciones oportunas y procedieran a su retirada con seguridad.

Además, también había seis armas de aire comprimido de la cuarta categoría y dos armas lúdico deportivas --paintball--, que deben cumplir los requisitos establecidos en el reglamento de armas para su venta.

Igualmente le encontraron dos armas prohibidas --un tirachinas perfeccionado y un bastón estoque--, dos armas blancas prohibidas y un arma de avancarga inutilizada sin su certificado.

Igualmente se incautaron numerosos cartuchos de caza, cuya venta solo está permitida en establecimientos autorizados para ello y munición de uso militar que está prohibida a particulares. Por estos motivos, todos los objetos quedaron incautados y depositados en dependencias de la Guardia Civil.

Junto con la responsabilidad penal en la que se puede incurrir, este tipo de infracciones son denunciadas ante la Delegación de Gobierno en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana y los reglamentos que la desarrollan.

La Intervención de Armas de la Guardia Civil recomienda a todas las personas que quieran comercializar este tipo de armas que se aseguren de que las mismas disponen de la documentación requerida para ello.

La Benemérita ha resaltado que la manipulación de cartuchos y proyectiles de los que se desconozca su procedencia y si no son inertes o tienen carga, entrañan un peligro para la integridad física de las personas.