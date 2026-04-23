Un incendio afecta a la primera planta de un edificio de Inca

Archivo - Escudo de Bomberos de Mallorca.- CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha afectado la mañana de este jueves a la primera planta de un edificio de la localidad de Inca.

El fuego, según han informado los Bomberos de Mallorca, se ha declarado alrededor de las 12.45 horas en un inmueble de tres alturas ubicado en la calle Antoni Torrandell.

Los bomberos han sofocado las llamas, cuyo origen por el momento se desconoce, sin que se registraran daños personales ni se haya tenido que desalojar a ningún vecino.

En el suceso han intervenido efectivos de los parques de bomberos de Inca y de Alcúdia, así como un técnico, un suboficial, un sargento y el director de Emergencias del Consell de Mallorca, Joan Fornàs.