Un incendio calcina una chabola en un asentamiento informal de Palma

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PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en un asentamiento informal de Palma ha calcinado una de las múltiples chabolas, pero no ha dejado ninguna persona herida.

El fuego, según ha informado el Ayuntamiento de Palma, se ha declarado poco después de las 18.00 horas de este jueves en la calle Joan Mascaró i Fornés.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de Palma, que sobre las 19.00 horas han dado por extinguidas las llamas. También han intervenido varias dotaciones de la Policía Local de Palma.

El fuego tan solo ha afectado a una caseta de madera del poblado de chabolas, ubicado en el barrio palmesano de Son Serra Perera.