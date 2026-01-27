Un incendio deja totalmente calcinada una nave agrícola en Campanet - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una nave agrícola situada en el municipio de Campanet ha quedado totalmente calcinada a causa de un incendio este martes.

Según la información de los Bomberos de Mallorca, el fuego se ha producido en una nave de unos 40 metros cuadrados con maquinaria y herramientas de agricultura.

El espacio ha quedado totalmente calcinado y una parte de la cubierta de la nave ha colapsado. Han actuado los parques de Bomberos de Inca, Alcúdia y un sargento y no ha habido víctimas.