Un incendio forestal declarado en Sant Joan de Labritja es extinguido tras quemar 0,087 hectáreas de pinar

Medios de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural trabajan en el incendio declarado en Sant Joan de Labritja - CAIB

IBIZA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este domingo en la zona de Can Toni Petit, en Sant Joan de Labritja, ha quedado extinguido a las 11.30 horas, tras afectar a 0,087 hectáreas de pinar, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en redes sociales.

El fuego se ha declarado a las 07.50 horas de esta misma jornada y ha quedado estabilizado a las 08.45 horas. Posteriormente, a las 09.20 horas ha sido dado por controlado.

En el lugar han actuado medios de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, en concreto una autobomba, siete brigadistas, dos técnicos y dos agentes de Medio Ambiente.

También, han trabajado en este incendio los Bomberos del Consell Insular de Ibiza con dos autobombas y seis efectivos.

Según han informado Bomberos del Consell de Ibiza en redes sociales, atacando con dos líneas de agua, se ha logrado parar el incendio, que ha sido considerado de gravedad potencial 0.

PRÁCTICAMENTE TODA IBIZA Y FORMENTERA, EN 'ALERTA FOC 4' ESTE DOMINGO

Pese a que el fuego ya ha sido extinguido, hay que recordar que prácticamente toda la isla de Ibiza y Formentera están este domingo en 'Alerta Foc 4', el nivel máximo de peligro por incendio forestal.

Además, del 1 de mayo al 15 de octubre, ambos incluidos, está prohibido hacer fuego en terreno forestal en todas las Baleares.

Por este motivo, desde la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural han pedido "mucha precaución" al conjunto de la ciudadanía. "¡Con el fuego, siempre alerta máxima", ha subrayado.