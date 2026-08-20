Un incendio en el polígono de Can Picafort quema parte de una nave

Incendio en el polígono de Can Picafort - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han actuado este jueves en un incendio en un solar del polígono de Can Picafort, cuyas llamas han afectado el lateral de una nave que tenía material de madera.

Según la información del cuerpo de bomberos, el aviso por el incendio se ha recibido a las 15.00 horas y hasta el lugar se han desplazado efectivos de los parques de Alcúdia e Inca, así como el helicóptero sa Milana.

El fuego se ha originado en un solar, por causas que todavía se desconocen, y se ha extendido muy rápidamente, afectando parte de una nave.

Sobre las 16.30 horas el incendio se ha dado por controlado y se han retirado los bomberos desplazados. También ha colaborado en la actuación el servicio del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat).