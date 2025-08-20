Se incorporan a la Jefatura Superior de Policía de Baleares 19 inspectores. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 19 inspectores de la Policía Nacional se han incorporado a la Jefatura Superior de Baleares, donde desarrollarán su cometido en puestos de responsabilidad en diferentes grupos y unidades.

En Palma, según han informado en un comunicado, se han incorporado 13 inspectores, seis de ellos van a la Brigada Provincial de Policía Judicial, dos a Extranjería, tres a Información y los otros dos a las Comisarías de distrito Centro y Oeste.

A Manacor van dos inspectores, dos van a Ibiza a Manacor y dos a Ciutadella.

En Palma han sido recibidos por el Jefe Superior de Policía, José Luis Santafé y el Comisario Provincial, Juan Márquez. En el resto de plantillas por los respectivos jefes de comisaria.