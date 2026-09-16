Un informe constata 14 ataques a la libertad religiosa en Baleares y destaca iniciativas de Vox contra el islam

Pintada antisemita en Palma. - OBSERVATORIO LIBERTAD RELIGIOSA

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Baleares registró el año pasado un total de 14 ataques a la libertad religiosa --11 más que el año anterior--, según se desprende del informe anual del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, que destaca varias iniciativas de Vox contra el islam y que alerta del incremento de casos en el archipiélago.

El texto recoge ataques vandálicos y vejaciones a creyentes, debates e iniciativas políticas en el Parlament, así como artículos y campañas en medios de comunicación.

En cuanto a Vox, el informe del Observatorio de 2025 destaca del diputado Sergio Rodríguez una intervención en una comisión de la Cámara autonómica en la que se refería al islam como una religión "misógina, homófoba y excluyente".

El informe recoge una segunda declaración de Sergio Rodríguez, esta vez en un pleno, sobre los menús especiales por religión. "Nosotros tenemos que llevar menús especiales a las aulas, que mañana nos vendrá un alumno judío y pedirá un menú kosher, porque está el menú halal, pero también está el kosher, están los menús hindúes, hay partes del hinduísmo que son vegetarianas..., ¡pues nada, oye, les damos un cheque restaurante y que se vayan a comer al restaurante!", recoge el Observatorio.

El estudio se refiere también a iniciativas de los de Santiago Abascal en el archipiélago sobre la prohibición del velo islámico en las aulas, una petición para que no se imparta religión islámica en los colegios públicos. El informe incluye otros ataques al islam en prensa.

OFENSAS A CRISTIANOS

El informe del Observatorio, de nuevo en intervenciones parlamentarias, recoge una del portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, que respondiendo a un diputado de Vox atribuyó a los cristianos actos "machistas", como llevar pendientes o la depilación femenina.

"No dicen nada de la costumbre cristianísima de agujerear las orejas únicamente a las bebés niñas. No dicen absolutamente nada de la cristianísima depilación, que socialmente se impone a las mujeres, pero que es opcional para los hombres. No dicen nada. No han presentado ningún PNL por los cristianísimos maridos que prohíben a sus mujeres salir de su casa con una minifalda. No, sólo en el caso de los musulmanes. Y no se oponen a que un hombre decida por una mujer, para que un padre cristianísimo decida que su hija no puede abortar, eso les parece buenísimo", dijo el ecosoberanista, según se ha recogido en el informe.

Entre los casos documentados por el Observatorio se encuentran las pintadas contra la Iglesia católica en la parroquia de la Virgen del Carmen de Palma y un cartel de las fiestas de San Sebastián promovido por Podemos, que sexualizaba imágenes religiosas y que, posteriormente, fue comercializado en camisetas. El texto recuerda también como el sindicato UOB tachó un belén en un cartel y calificó los símbolos cristianos de "dogmas, supersticiones y oscurantismo".

El informe también documenta viñetas que equiparaban la estrella de David con la esvástica y una pintada antisemita en el antiguo barrio judío de Palma.

MEDIDAS

"El aumento de los casos en Baleares es una señal de alarma que no puede ignorarse. Amenazas de muerte en la vía pública, pintadas en iglesias, antisemitismo en los medios y laicismo beligerante desde las instituciones: el mismo patrón que vemos en toda España, pero con una aceleración especialmente preocupante en las islas", ha señalado la presidenta del OLRC, María García.

"La libertad religiosa es un derecho de todos y las administraciones deben protegerlo con la misma determinación que cualquier otro derecho fundamental", ha concluido García.

El Observatorio reclama al Govern, al Parlament, a los consells insulares y a los ayuntamientios un plan de prevención, formación de empleados públicos y protección de lugares de culto y patrimonio. También pide a los representantes políticos que eviten convertir las creencias religiosas en objeto de burla o confrontación partidista.