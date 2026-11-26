Mapa con última posición del 'Med Emre'. Un hombre ha resultado fallecido tras el hundimiento de un buque quimiquero cargado con 7.000 toneladas de gasóleo a 25 millas al noroeste de Ibiza, según informa el servicio balear de Emergencias. - Europa Press

PALMA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio de Ingenieros Navales de Canarias, Jesús Alarcón, ha considerado difícil que una vía de agua sea el único causante de un buque como el 'Med Emre' si se tienen en cuenta sus características y su escasa antigüedad.

La embarcación se ha hundido esta pasada noche a unas 30 millas de Eivissa. Según fuentes del Gobierno, el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Valencia recibió una llamada de socorro MAYDAY a las 21.30 horas del 25 de noviembre. Seis minutos después, el buque comunicó que tenía una vía de agua y una escora de unos 90 grados. Finalmente, el hundimiento se produjo en torno a las 23.00 horas.

"Es muy raro que un barco de este tipo se hunda por una vía de agua. Es de 2019 y con esta edad es muy raro. Tiene que haber sido una cosa especial", ha explicado Alarcón en declaraciones a Europa Press.

El ingeniero ha considerado que un hundimiento así se justificaría por la entrada de agua en la cámara de máquinas o en un gran espacio de lastre. También por la colisión con otra embarcación, algo que no ha sucedido. En cualquier caso, no ha querido "especular" y ha confiado en que la investigación que se ponga en marcha pueda aclarar las circunstancias del accidente, en el que ha muerto un marinero.

LA EXTRACCIÓN DEL COMBUSTIBLE

El buque tanque químico, con bandera de Malta, transportaba aproximadamente 7.000 toneladas métricas de gasóleo, según las estimaciones oficiales. Ahora, ha precisado el ingeniero, parte del trabajo será extraer este combustible.

El proceso, que según Alarcón puede demorarse meses, requiere de una intensa vigilancia y dependerá de la profundidad de la zona en la que se ha producido el hundimiento. "Tardará bastante en extraerse, entre tres o cuatro meses, pero es una aproximación. Pero no hay riesgo porque el barco está completamente sellado", ha señalado. Lo primero será que los peritos designados hagan un reconocimiento del buque, preferiblemente "lo más rápido posible".

El sistema para extraer el combustible, en lo que España ya tiene experiencia por accidentes náuticos anteriores, lo llevan a cabo "empresas debidamente cualificadas" mediante el sistema conocido como 'hot tapping', que usa válvulas para vaciar "tanque por tanque". De la responsabilidad civil por los daños del hundimiento y la extracción del combustible, ha explicado Alarcón, se deberá encargar el club de protección e indemnización que corresponda.

La embarcación de intervención rápida de Salvamento Marítimo Guardamar Talía permanece desplegada en la zona del hundimiento ha informado en su último reporte, a las 07.37 horas, de que no había avistado restos de la embarcación, objetos flotantes ni indicios de contaminación, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

La Dirección General de la Costa y el Mar ha activado de forma preventiva el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la contaminación (Plan Ribera) para anticipar una posible afección al litoral y organizar las actuaciones necesarias.