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PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una iniciativa ciudadana surgida en Palma bajo el nombre de 'Observatorio ciudadano de garantías electorales' ha solicitado transparencia y comprobaciones verificables sobre los procedimientos de las elecciones generales del 29 de noviembre, entre las que destacan garantías del voto por correo, revisión del censo y trazabilidad del voto exterior.

Según han informado en un comunicado, tienen voluntad de extenderse al resto de España y tienen lista, pendiente de registro, una solicitud individual ante la Junta Electoral de Zona de Palma, para que valore la eventual elevación de cuestiones de ámbito nacional a la Junta Electoral Central.

Los promotores de la iniciativa reclaman custodia, trazabilidad e incidencias documentadas del voto por correo; integridad de la transmisión y publicación de resultados provisionales, incluidos los servicios informáticos que resulten aplicables, cuyo expediente concreto se ha solicitado a Interior, con contraste respecto a las actas originales, y garantías técnicas y normativas de identificación electoral, incluidos los dispositivos para MiDNI.

Piden igualmente la actualización del censo y procedimientos para investigar inscripciones o empadronamientos presuntamente irregulares que sean relevantes para el derecho de sufragio, y garantías del voto exterior (CERA), aplicación de las resoluciones judiciales que correspondan, respetando el derecho al voto de los electores legítimos, y contraste entre actas de mesa, resultados provisionales y escrutinio oficial, sin interferir en las competencias electorales.

Según han explicado, no sostienen que se haya acreditado un fraude electoral, no se presentan como autoridad pública ni como asociación legalmente constituida, y no atribuyen adhesiones profesionales o institucionales que no hayan sido confirmadas.