Las inmobiliarias baleares consideran "insuficiente" la inversión propuesta en el Plan Estatal de Vivienda

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria en Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Balear de Agencias Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (Abini) ha apuntado que el dinero dedicado al Plan Estatal de Vivienda es "insuficiente", ya que no sería "significativa" en relación con "la magnitud del problema de acceso a la vivienda en Baleares".

Desde la asociación han subrayado que, más allá del debate institucional o de las cifras anunciadas, la realidad sería que la inversión "no está alineada" con una situación, que se ha convertido en "la principal preocupación" de los ciudadanos tanto en Baleares, como en el conjunto de España.

En un comunicado, el presidente de Abini, Daniel Arenas, ha alegado que se trata de "un problema estructural de primer nivel" y la inversión pública que se plantea, aunque "va en la buena dirección", es "claramente insuficiente para generar un cambio real en el acceso a la vivienda en Baleares".

Así, han defendido que el enfoque del plan, centrado principalmente en el impulso de vivienda pública y en colectivos específicos, "no responde a la realidad del mercado balear".

"El problema de la vivienda en Baleares ya no afecta solo a jóvenes o colectivos vulnerables. Hoy en día, la mayoría de la población tiene dificultades para acceder a una vivienda asequible. Por tanto, las soluciones no pueden limitarse a una parte de la población, tienen que dirigirse al conjunto de los ciudadanos", ha explicado Arenas.

En este sentido, la asociación ha insistido en que la vivienda pública es "necesaria" pero "no suficiente para resolver el problema", por lo que ha sostenido que es "imprescindible" actuar también sobre la oferta global del mercado.

Abini ha mantenido que uno de los principales factores que explican la escalada de precios en Baleares sería el "desequilibrio entre oferta y demanda", lo que estaría "agravado" por la falta de suelo disponible.

"Si no se toman medidas para aumentar la oferta de vivienda, los precios seguirán en una escalada imparable. Es necesario liberalizar suelo, agilizar los desarrollos urbanísticos y facilitar la construcción de nueva vivienda para que el mercado pueda ajustarse", ha afirmado el presidente de la asociación.

La asociación también ha apuntado a la "falta de claridad" en torno a la ejecución y financiación de los planes de vivienda, lo que "genera incertidumbre en el sector".

"Hay anuncios, cifras y planes que se solapan entre administraciones pero falta claridad sobre cómo se van a materializar realmente las inversiones. Esa incertidumbre tampoco ayuda a generar confianza, ni a movilizar nueva oferta", ha remarcado.

No obstante, han valorado algunas de las medidas incluidas en el plan, especialmente las destinadas a la rehabilitación del parque de vivienda existente, puesto que pueden contribuir a "mejorar viviendas obsoletas" y facilitar que parte de ese parque vuelva al mercado, tanto en venta como en alquiler, algo "especialmente necesario" en Baleares.

Desde Abini han considerado que en Baleares se necesita una respuesta "mucho más ambiciosa y estructural" para abordar el problema de la vivienda.

"La vivienda es hoy una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Si se quiere afrontar de verdad, se necesita más ambición, más coordinación y medidas que incidan directamente en el aumento de la oferta. Sin eso, será muy difícil revertir la situación actual", ha concluido Arenas.