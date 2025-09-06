Instalan en Es Castell una nueva antena de la Red IoTIB - CAIB

MENORCA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la empresa pública IbDigital, ha instalado una la nueva antena de la Red de sensores IoTIB instalada en la torre de telecomunicaciones que la entidad gestiona en Es Castell.

La nueva antena, según ha explicado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, permitirá reforzar la cobertura de la red en todo el término municipal, en el puerto de Maó y en la zona de costa situada al otro lado del puerto.

Además, abre la posibilidad a que en un futuro se desarrollen proyectos piloto y aplicaciones vinculadas al Territorio Balear Inteligente, la apuesta del Ejecutivo autonómico para poner la digitalización y los datos al servicio de la ciudadanía.

La Red IoTIB es la infraestructura de comunicaciones que conecta miles de sensores en todo el archipiélago mediante tecnología LoRaWAN, de bajo consumo y gran alcance. Estos sensores miden aforos, calidad del aire, consumo de agua, estado de infraestructuras o riesgo de incendios, entre otros parámetros.

Gracias a estos datos, ha apuntado la Conselleria, las administraciones "no dependen de percepciones sino que cuentan con datos objetivos y fiables en tiempo real", lo que les permite "actuar con rapidez, optimizar recursos y anticipar problemas antes de que se conviertan en emergencias".

La instalación de esta antena se enmarca en el proyecto cofinanciado por fondos europeos Feder, que destina 13 millones de euros a reforzar las redes públicas de telecomunicaciones en las Baleares.

Gracias a esta inversión estratégica, en los próximos años se duplicará el número de antenas en Menorca, tanto de la Red TetraIB como de la Red IoTIB.

TERRITORIO BALEAR INTELIGENTE

La colocación de esta antena en Es Castell es el paso previo imprescindible para que el municipio pueda en el futuro plantearse proyectos dentro de la estrategia del Territorio Balear Inteligente, que contempla la recolección de los citados datos.

Con ellos, ha indicado el departamento que dirige el conseller Antoni Costa, se podrá mejorar la respuesta a las emergencias y la coordinación de los cuerpos de seguridad, prevenir y mitigar desastres o proteger el medio ambiente monitorizando el agua, el aire, el ruido o la biodiversidad.

También gestionar la administración de forma más eficiente, ofrecer servicios públicos más ágiles y apoyar a los empleados públicos con herramientas basadas en evidencias y no en impresiones.

"El Territorio Balear Inteligente significa gobernar con datos y no con sensaciones. Cada antena que instalamos abre la puerta a un modelo de administración más moderna, capaz de dar respuestas más rápidas y más justas a lo que realmente necesitan los ciudadanos", ha explicado el gerente de IbDigital, Miquel Cardona.

COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

Cardona se ha reunido con la primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Es Castell, Salomé Cabrera, para tratar la posible adhesión del municipio a los tres convenios firmados entre IbDigital y la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib).

Estos buscan facilitar el uso de la Red IoTIB, el acceso a la red TetraIB y la cesión de espacios municipales para instalar torres de telecomunicaciones de servicio público.

"Esta antena era un paso previo imprescindible para que nuestro municipio pueda empezar a plantearse proyectos en el marco del Territorio Balear Inteligente", ha señalado Cabrera.

En el encuentro también se ha abordado la propuesta de IbDigital de instalar una antena de la Red TetraIB en la misma torre, lo que reforzará la cobertura en Es Castell y en el puerto de Maó, y la gestión de las antenas de Televisión Digital Terrestre (TDT).

Se ha dejado la puerta abierta a que en un futuro Es Castell pueda acoger proyectos piloto de sensores a través del IoTIB Lab, el laboratorio de innovación tecnológica conveniado con la Universitat de les Illes Balears (UIB).