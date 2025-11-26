Instalan una nueva torre de vigilancia en la playa de Camp de Mar

Nueva torre de vigilancia en la playa de Camp de Mar. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha instalado una nueva torre de vigilancia en la playa de Camp de Mar.

Las tareas se han llevado a cabo a lo largo de este mes de noviembre con la intención de no interferir en la temporada turística, ha indicado el Consistorio en un comunicado.

El regidor de Medio Ambiente y Protección Civil, Antoni Nicolau, ha supervisado la instalación con el objetivo de situarla en un lugar estratégico del arenal, garantizando así un control visual amplio y una respuesta más eficiente ante cualquier incidencia.

La torre tiene cerca de cuatro metros de altura e incorpora una caseta elevada con portalones y vidrio antirreflejos, barandillas de seguridad y pavimento antihumedad.

"Con esta instalación mejoramos las condiciones de vigilancia y respuesta ante emergencias. Llegamos a la nueva temporada con mejores recursos, más capacidad operativa y un servicio más seguro para vecinos y visitantes", ha destacado el regidor.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha remarcado la importancia de invertir de forma continua en cuestiones relacionadas con la prevención y seguridad.

"Es una prioridad para este Ayuntamiento que nuestras playas cuenten con medios modernos y eficaces. Seguiremos trabajando para ofrecer un entorno seguro, accesible y de calidad en un municipio que vive de frente al mar", ha dicho.